"Надо поставить точку": легенда Динамо о решении Ярмоленко завершить карьеру

Андрей Ярмоленко заговорил о завершении карьеры. Выдающийся футболист Динамо подтвердил, что планирует повесить бутсы на гвоздь.

По его словам, текущая кампания станет последней в карьере футболиста. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 канала рассказал, стоит ли Ярмоленко завершить выступления.

Читайте также "Худший тренер в карьере": Ярмоленко дал оценку наставнику Динамо

Что сказал Сабо о Ярмоленко?

Сабо заявил, что Ярмоленко стоит завершить карьеру и начать развиваться в тренерской деятельности.

У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому надо поставить точку и пойти учиться на тренера, или стать помощником какого-то хорошего специалиста, и тогда двигаться дальше. Все зависит от него,

– сказал Сабо.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич прокомментировал слова Ярмоленко о завершении карьеры. Экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат, что Андрей сам чувствует, что ему делать.

"Ярмоленко много дал Динамо и футболу вообще, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение", – высказался специалист.

Как сложилась карьера Ярмоленко?