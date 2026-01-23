"Надо поставить точку": легенда Динамо о решении Ярмоленко завершить карьеру
- Андрей Ярмоленко подтвердил, что текущая кампания станет последней в его карьере футболиста.
- Йожеф Сабо считает, что Ярмоленко стоит завершить карьеру и начать учиться на тренера.
Андрей Ярмоленко заговорил о завершении карьеры. Выдающийся футболист Динамо подтвердил, что планирует повесить бутсы на гвоздь.
По его словам, текущая кампания станет последней в карьере футболиста. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 канала рассказал, стоит ли Ярмоленко завершить выступления.
Что сказал Сабо о Ярмоленко?
Сабо заявил, что Ярмоленко стоит завершить карьеру и начать развиваться в тренерской деятельности.
У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому надо поставить точку и пойти учиться на тренера, или стать помощником какого-то хорошего специалиста, и тогда двигаться дальше. Все зависит от него,
– сказал Сабо.
Отметим, что ранее Мирон Маркевич прокомментировал слова Ярмоленко о завершении карьеры. Экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат, что Андрей сам чувствует, что ему делать.
"Ярмоленко много дал Динамо и футболу вообще, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение", – высказался специалист.
Как сложилась карьера Ярмоленко?
36-летний вингер является воспитанником черниговской Десны. С 2006 по 2017 год он выступал за киевское Динамо.
В 2017 году Ярмоленко перебрался в дортмундскую Боруссию, а уже через год присоединился к лондонскому Вест Хэму. С 2022 по 2023 год он играл в Аль-Айне из ОАЭ.
В июне 2023 года Андрей вернулся в киевский клуб, а в сезоне 2024/2025 помог "бело-синим" стать чемпионами Украины.
Всего в составе киевлян футболист сыграл 431 матчей, в которых отметился 161 забитым мячом.