23 января, 11:50
2

"Надо поставить точку": легенда Динамо о решении Ярмоленко завершить карьеру

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Андрей Ярмоленко подтвердил, что текущая кампания станет последней в его карьере футболиста.
  • Йожеф Сабо считает, что Ярмоленко стоит завершить карьеру и начать учиться на тренера.

Андрей Ярмоленко заговорил о завершении карьеры. Выдающийся футболист Динамо подтвердил, что планирует повесить бутсы на гвоздь.

По его словам, текущая кампания станет последней в карьере футболиста. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 канала рассказал, стоит ли Ярмоленко завершить выступления.

Что сказал Сабо о Ярмоленко?

Сабо заявил, что Ярмоленко стоит завершить карьеру и начать развиваться в тренерской деятельности.

У него не идет игра, а также он не мог найти общий язык с Александром Шовковским, поэтому надо поставить точку и пойти учиться на тренера, или стать помощником какого-то хорошего специалиста, и тогда двигаться дальше. Все зависит от него,
– сказал Сабо.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич прокомментировал слова Ярмоленко о завершении карьеры. Экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат, что Андрей сам чувствует, что ему делать.

"Ярмоленко много дал Динамо и футболу вообще, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение", – высказался специалист.

Как сложилась карьера Ярмоленко?

  • 36-летний вингер является воспитанником черниговской Десны. С 2006 по 2017 год он выступал за киевское Динамо.

  • В 2017 году Ярмоленко перебрался в дортмундскую Боруссию, а уже через год присоединился к лондонскому Вест Хэму. С 2022 по 2023 год он играл в Аль-Айне из ОАЭ.

  • В июне 2023 года Андрей вернулся в киевский клуб, а в сезоне 2024/2025 помог "бело-синим" стать чемпионами Украины.

  • Всего в составе киевлян футболист сыграл 431 матчей, в которых отметился 161 забитым мячом.