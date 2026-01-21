Ярмоленко откровенно признался, когда завершит карьеру: что сказал легенда Динамо

Андрей Ярмоленко безусловно легенда Динамо и один из лучших украинских футболистов. Однако уже совсем скоро он может завершить карьеру игрока.

Лидер киевского клуба высказался относительно своего будущего. В частности Ярмоленко признался, повесит ли бутсы на гвоздь после сезона 2025 – 2026, сообщает Meczyki.

Завершит ли Ярмоленко карьеру?

Футболист Динамо подтвердил, что планирует завершить карьеру после завершения текущего сезона. В то же время Ярмоленко не исключает вариант с продолжением выступлений.

На данный момент, думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что произойдет, но сейчас я думаю именно так,

– сказал Андрей.

Ранее сообщали о том, что все же он останется в структуре Динамо после того, как покинет футбол. В подкасте на ютуб-канале Дениса Бойко Ярмоленко заявил, что станет спортивным директором "бело-синих".

"Мы договорились с президентом, что я буду спортивным директором. Мне это интересно. У тебя колоссальные возможности развивать такой клуб, как Динамо Киев", – поделился футболист.

Что известно о карьере Ярмоленко?