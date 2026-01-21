Ярмоленко откровенно признался, когда завершит карьеру: что сказал легенда Динамо
- Андрей Ярмоленко рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.
- Он договорился стать спортивным директором Динамо Киев после завершения карьеры игрока.
Андрей Ярмоленко безусловно легенда Динамо и один из лучших украинских футболистов. Однако уже совсем скоро он может завершить карьеру игрока.
Лидер киевского клуба высказался относительно своего будущего. В частности Ярмоленко признался, повесит ли бутсы на гвоздь после сезона 2025 – 2026, сообщает Meczyki.
Читайте также Проверили Корону: как Динамо сыграло первый спарринг на зимнем сборе
Завершит ли Ярмоленко карьеру?
Футболист Динамо подтвердил, что планирует завершить карьеру после завершения текущего сезона. В то же время Ярмоленко не исключает вариант с продолжением выступлений.
На данный момент, думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что произойдет, но сейчас я думаю именно так,
– сказал Андрей.
Ранее сообщали о том, что все же он останется в структуре Динамо после того, как покинет футбол. В подкасте на ютуб-канале Дениса Бойко Ярмоленко заявил, что станет спортивным директором "бело-синих".
"Мы договорились с президентом, что я буду спортивным директором. Мне это интересно. У тебя колоссальные возможности развивать такой клуб, как Динамо Киев", – поделился футболист.
Что известно о карьере Ярмоленко?
Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. Первым профессиональным клубом в его карьере в 2006 году стала местная Десна, откуда уже через год он перебрался в Динамо.
В киевском клубе футболист провел 413 матчей и забил 161 гол. Ярмоленко третий в списке лучших бомбардиров в истории "бело-синих" после Сергея Реброва (163) и Олега Блохина (265).
Кроме того, он успел поиграть в Европе и на Ближнем Востоке. Андрей выступал за дортмундскую Боруссию, лондонский Вест Хэм и Аль-Айн из ОАЭ.
В футболке сборной Украины Ярмоленко появлялся в 125 матчах, отметившись 46 голами. Он второй бомбардир в истории национальной команды после Андрея Шевченко.
В текущей кампании на счету лидера Динамо 4 гола в 20 матчах.