Пропустил матчи сборной и забил за клуб: Ярмолюк блестяще сыграл за Брентфорд в АПЛ

Егор Ярмолюк, который из-за довольно скандальной ситуации пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, вышел в стартовом составе Брентфорда на матч против Астон Виллы. В этом матче он отличился голом.

Украинец отличился уже на 10-й минуте матча, сообщает 24 Канал. Для Ярмолюка это второй гол в карьере за Брентфорд.

Как сыграл Ярмолюк против Астон Виллы

Егор Ярмолюк вывел свою команду вперед, забил быстрый гол в ворота Астон Виллы. После подачи с левого фланга украинец удачно сыграл на подборе и с линии штрафной площадки мощно забил мяч в ворота.

Гол Ярмолюка за Брентфорд: смотрите видео

В целом это третье результативное действие полузащитника за Брентфорд в текущем сезоне. Ранее он отметился двумя голевыми передачами за свой клуб. Однако Ярмолюк не доиграл матч до конца против бирмингемцев. Его заменили на 67-й минуте игры. Авторитетный портал Flashscore поставил Ярмолюку довольно высокую оценку – 7,2 за матч.

В целом для украинца это был 101-й матч в АПЛ и 116-й в общей сложности за Брентфорд. В его активе в составе лондонцев теперь 2 гола и 4 голевые передачи за все время выступлений в этом клубе.

Почему Ярмолюка не было в сборной Украины

Гол в составе Брентфорда Ярмолюк забил именно после международной паузы. Он второй раз подряд пропустил сборы национальной команды. Официальная причина – хроническая травма, которую клуб намеревался вылечить именно во время матчей сборной.

Ситуацию вокруг футболиста обострил тот факт, что он играл в каждом из матчей Брентфорда в этом сезоне. И лечение ему назначили именно тогда, когда сборная Украины проводила свои матчи в Лиге наций.

Сам Ярмолюк свое отсутствие в составе сборной тоже объяснил травмой. По его словам, он пропустил значительную часть предсезонной подготовки Брентфорда именно из-за травмы. О состоянии здоровья футболиста знали и врачи сборной, и лично Мальдер, поэтому они совместно приняли решение не вызывать представителя АПЛ в национальную команду на этот раз.

В Украине многие раскритиковали такую позицию футболиста. В частности, бывший футболист Динамо и сборной Артем Кравец сказал отметил, что ситуация, когда Ярмолюк играет во всех матчах за клуб, а затем не едет в национальную команду якобы из-за травмы, вызывает вопросы даже у него. Он назвал такие действия футболиста и клуба как минимум некрасивыми.