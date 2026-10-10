Результативна дія вдалась українцю вже на 10 хвилині гри, повідомляє 24 Канал. Для Ярмолюка це 2 гол у кар'єрі за Брентфорд.

Як відіграв Ярмолюк проти Астон Вілли

Єгор Ярмолюк вивів свою команду вперед, забивши швидкий м'яч у ворота Астон Вілли. Після подачі з лівого флангу українець удало зіграв на підбиранні та з лінії штрафного майданчика потужно вколотив м'яч у ціль.

Гол Ярмолюка за Брентфорд: дивіться відео

Загалом це третя результативна дія хавбека за Брентфорд у поточному сезоні. Раніше він відзначився 2 гольовими передачами за свій клуб. Щоправда Ярмолюк провів не повний матч проти бірмінгемців. Його замінили на 67й хвилині гри. Авторитетний портал Flashscore поставив Ярмолюку досить високу оцінку 7,2 за поєдинок.

Загалом для українця це був 101 матч в АПЛ і 116 загалом за Брентфорд. У його активі в складі лондонців тепер 2 голи та 4 асисти за весь час виступів у цьому клубі.

Чому Ярмолюка не було в збірній Україні

Забитим м'ячем у складі Брентфорда Ярмолюк відзначився саме після міжнародної паузи. Він вдруге поспіль пропустив збори національної команди. Офіційна причина – хронічне ушкодження, яке клуб мав намір залікувати саме під час поєдинків збірної.

Ситуацію довкола футболіста нагнітав той факт, що він грав у кожному з матчів Брентфорда цього сезону. І лікування йому призначили саме тоді, коли свої ігри в Лізі націй проводила збірна України.

Сам Ярмолюк свою відсутність у складі збірної теж пояснив травмою. За його словами, він пропустив значну частину передсезонної підготовки Брентфорда саме через ушкодження. Про стан здоров'я футболіста знали й лікарі збірної, й особисто Мальдера, тож вони разом ухвалили рішення не викликати представника АПЛ у національну команду цього разу.

В Україні багато хто розкритикував таку позицію футболіста. Зокрема, колишній футболіст Динамо та збірної Артем Кравець сказав, що ситуація, коли Ярмолюк грає в усіх матчах за клуб, а потім не їде в національну команду буцімто через травму, викликає питання навіть у нього. Він назвав такі дії футболіста та клубу як мінімум некрасивими.