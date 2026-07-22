В среду, 22 июля, стало известно, что правоохранительные органы разыскивают 77-летнего Ярослава Кикотя. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Что известно о происшествии

Правоохранители сообщают, что Ярослава Кикотя, жителя Старого Самбора, не видели после 14:20 21 июля. Тогда он находился в селе Липники, что во Львовском районе.

Приметы разыскиваемого: 77 лет, рост – около 175 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженные седые волосы. Был одет в темно-коричневый свитер, зеленые брюки и тапочки,

– говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что бывший футболист может быть дезориентирован в пространстве и не помнить своего места проживания, и просят лиц, располагающих информацией о местонахождении мужчины, сообщать ее на оперативную линию 102.

Что известно о спортивной карьере Ярослава Кикотя

Больше всего матчей бывший футболист провел в Карпатах, цвета которых защищал в 1972–1977 годах. За это время он сыграл за "зелено-белых" 153 матча и забил 12 голов.

После завершения профессиональной игровой карьеры мужчина много лет работал тренером СДЮШОР Карпаты и выступал за команду ветеранов клуба.