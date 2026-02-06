Несмотря на действующий контракт с Черноморцем, 36-летний защитник не появился в расположении клуба на базе в Одессе 25 января. Тренер Роман Григорчук в комментарии "Sport-Express" сообщил, что не знает, где находится футболист.

Что известно об исчезновении Ракицкого?

Последний раз игрок общался с наставником Черноморца еще до начала тренировочного сбора. Роман Григорчук сказал, что рассчитывает на Ярослава.

Тренер заявил, что не может сейчас комментировать детали и не имеет информации о местонахождении игрока. Он также отметил, что дал Ракицкому четкую инструкцию относительно даты появления на базе, но тот не появился.

Возможные варианты развития карьеры игрока

Ранее телеграм-канал AmanVibe сообщал о заинтересованности Ракицким трех казахских клубов – Окжетпес, Кызылжар и Ордабасы. Возможный переход в один из них рассматривается как вариант продолжения карьеры.

Григорчук отметил, что не считает целесообразным советовать игроку относительно будущего, подчеркнув, что решение должен принимать сам футболист.

Чем запомнился Ярослав Ракицкий?