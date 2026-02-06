Загадочное исчезновение: известный украинский футболист не явился на сбор своего клуба
- Ярослав Ракицкий не явился на зимний тренировочный сбор Черноморца, и его местонахождение неизвестно.
- Есть информация о заинтересованности Ракицким трех казахских клубов.
Ярослав Ракицкий не приехал на зимний тренировочный сбор Черноморца, который начался в конце января. Клуб и тренер не могут объяснить, где именно находится футболист.
Несмотря на действующий контракт с Черноморцем, 36-летний защитник не появился в расположении клуба на базе в Одессе 25 января. Тренер Роман Григорчук в комментарии "Sport-Express" сообщил, что не знает, где находится футболист.
Что известно об исчезновении Ракицкого?
Последний раз игрок общался с наставником Черноморца еще до начала тренировочного сбора. Роман Григорчук сказал, что рассчитывает на Ярослава.
Тренер заявил, что не может сейчас комментировать детали и не имеет информации о местонахождении игрока. Он также отметил, что дал Ракицкому четкую инструкцию относительно даты появления на базе, но тот не появился.
Возможные варианты развития карьеры игрока
Ранее телеграм-канал AmanVibe сообщал о заинтересованности Ракицким трех казахских клубов – Окжетпес, Кызылжар и Ордабасы. Возможный переход в один из них рассматривается как вариант продолжения карьеры.
Григорчук отметил, что не считает целесообразным советовать игроку относительно будущего, подчеркнув, что решение должен принимать сам футболист.
Чем запомнился Ярослав Ракицкий?
- Ярослав Ракицкий – один из самых известных украинских защитников современности. Он был ключевым игроком Шахтера, выигрывал многочисленные титулы в чемпионате Украины и выступал в еврокубках.
- В марте 2025 года подписал контракт с Черноморцем, где за сезон провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- В начале полномасштабного вторжения Ракицкий разорвал контракт с питерским Зенитом, за который выступал в течение трех лет.