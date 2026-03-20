Магучих попала на видео перед стартом чемпионата мира в компании спринтера
- Ярослава Магучих готовится к чемпионату мира по легкой атлетике в Торуни в компании спринтера Олега Кукоты.
- Магучих ранее в этом сезоне победила на чемпионате Украины и показала лучший результат 2,03 метра на мемориале Демьянюка во Львове.
Уже сегодня, 20 марта, Ярослава Магучих будет бороться за медали на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в польской Торуни. Последние приготовления прыгуньи к старту попали на камеру.
Олимпийская чемпионка Парижа накануне привыкала к условиям спортивного комплекса, где состоится мировое первенство. И делала она это не в одиночку, а в компании – но не своего жениха Назара Степанова, как видно из сторис в инстаграме массажиста и физиотерапевта Влада Пронина.
Смотрите также Жених Магучих попал на видео: что известно об отношениях рекордсменки мира
Как Магучих готовилась к началу чемпионата мира по легкой атлетике?
На пробежке по арене в Торуни Магучих сопровождал украинский спринтер, рекордсмен и чемпион нашей страны Олег Кукота.
Ярослава Магучих готовится к чемпионату мира-2026 в Торуне
Как Магучих выступает в этом сезоне?
Впервые за несколько лет Ярослава решила на старте сезона принять участие в чемпионате Украины – и выиграла его с результатом 1 метр 96 сантиметров, устроив битву с Юлией Левченко.
Но лучший свой результат она продемонстрировала ранее – на мемориале Демьянюка во Львове 17 января. По данным World Athletics, Магучих прыгнула на 2 метра 3 сантиметра.
Еще раз покорить два метра ей удалось на соревнованиях в немецком Карлсруэ – планка была зафиксирована на высоте 2,01.
Когда Магучих будет бороться за золото чемпионата мира?
- Мировое первенство в помещении в Торуне стартует уже сегодня, 20 марта.
- Соревнования в прыжках в высоту среди женщин запланированы на утреннюю сессию, начало в 12:40 по киевскому времени.
- В Торуни Магучих в 2021 году становилась чемпионкой Европы, а также регулярно выигрывает местные соревнования Copernicus Cup.