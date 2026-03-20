Магучих попала на видео перед стартом чемпионата мира в компании спринтера

Уже сегодня, 20 марта, Ярослава Магучих будет бороться за медали на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в польской Торуни. Последние приготовления прыгуньи к старту попали на камеру.

Олимпийская чемпионка Парижа накануне привыкала к условиям спортивного комплекса, где состоится мировое первенство. И делала она это не в одиночку, а в компании – но не своего жениха Назара Степанова, как видно из сторис в инстаграме массажиста и физиотерапевта Влада Пронина.

Как Магучих готовилась к началу чемпионата мира по легкой атлетике?

На пробежке по арене в Торуни Магучих сопровождал украинский спринтер, рекордсмен и чемпион нашей страны Олег Кукота.

Ярослава Магучих готовится к чемпионату мира-2026 в Торуне – смотрите видео:

Как Магучих выступает в этом сезоне?

Впервые за несколько лет Ярослава решила на старте сезона принять участие в чемпионате Украины – и выиграла его с результатом 1 метр 96 сантиметров, устроив битву с Юлией Левченко.

Но лучший свой результат она продемонстрировала ранее – на мемориале Демьянюка во Львове 17 января. По данным World Athletics, Магучих прыгнула на 2 метра 3 сантиметра.

Еще раз покорить два метра ей удалось на соревнованиях в немецком Карлсруэ – планка была зафиксирована на высоте 2,01.

Когда Магучих будет бороться за золото чемпионата мира?