13 спортсменов исключили из сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике: есть ли среди них Магучих

С 10 по 16 августа в английском Бирмингеме пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике. Украина завоевала 38 лицензий, но в Великобританию отправятся лишь 25 наших соотечественников.

Целых 13 спортсменов и спортсменок не вошли в заявку, хотя могли выступить на континентальном чемпионате. Причина связана не только со спортивными результатами, пишет 24 Канал.

Почему из заявки украинцев исключили 13 спортсменов

Как пишет "Суспильне Спорт", главный тренер команды Александр Романюк объяснил отказ от использования всех лицензий новым подходом к формированию заявки: теперь участие каждого спортсмена рассматривается отдельно тренерским советом и исполкомом федерации легкой атлетики.

Тренер подчеркивает, что главным критерием были выступления на предыдущих соревнованиях и текущая форма. В федерации хотели избежать ситуации, когда атлеты на чемпионате Европы не могут пройти в финал соревнований и завершают борьбу уже после первого раунда.

Впрочем, не скрывают и финансовый фактор: если спортсмен получил возможность выступить на первенстве по отбору, но на него не были выделены государственные средства, то ему предлагали поездку на чемпионат Европы за собственные деньги. В целом федерация из-за войны и сложной ситуации сократила состав как на чемпионат Европы, так и на юниорский чемпионат мира.

Кто не поедет на чемпионат Европы из-за сокращения команды

прыжки в высоту – Юлия Левченко

прыжки в длину – Владислав Мазур

тройной прыжок – Ольга Корсун, Анна Красуцкая, Максим Ванякин

толкание ядра – Ольга Голодная

марафон – Ольга Нижник, Виктория Калюжная, Виталий Шафар

спортивная ходьба – Елена Собчук, Валерия Шоломицкая, Игорь Главан, Егор Шелест

Из всех этих атлетов только исключение из списка Юлии Левченко объясняется решением спортсменки и ее тренеров, основанным на самочувствии и желании поберечься после травмы. Остальным участие просто не разрешили в федерации.

Едет ли на чемпионат Европы Ярослава Магучих

В отсутствие Юлии Левченко украинские болельщики в секторе для прыжков в высоту будут поддерживать Ярославу Магучих и Ирину Геращенко в женских соревнованиях, а также Олега Дорощука, Романа Петрука и Дмитрия Никитина среди мужчин.