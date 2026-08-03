Одразу 13 спортсменів та спортсменок залишилися поза заявкою, хоча могли виступити на континентальній першості. Причина пов'язана не тільки зі спортивними результатами, пише 24 Канал.

Чому із заявки українців прибрали 13 атлетів

Як пише Суспільне Спорт, головний тренер команди Олександр Романюк пояснив відмову від використання усіх ліцензій новим підходом до формування заявки: тепер участь кожного спортсмена розглядається окремо тренерською радою та виконкомом федерації легкої атлетики.

Наставник наголошує, що головним критерієм були виступи на попередніх змаганнях і поточна форма. У федерації хотіли уникнути ситуації, коли атлети на Євро не можуть пройти у фінал змагань і завершують боротьбу вже після першого кола.

Втім не приховують і фінансовий чинник: якщо спортсмен отримав змогу виступити на першості за добором, але на нього не було розраховано державні кошти, то пропонували поїздку на Євро за власні гроші. Загалом федерація через війну і важке становище скоротила склад і на чемпіонат Європи, і на юніорський чемпіонат світу.

Хто не поїде на чемпіонат Європи через скорочення команди

стрибки у висоту — Юлія Левченко

стрибки у довжину — Владислав Мазур

потрійний стрибок — Ольга Корсун, Анна Красуцька, Максим Ванякін

штовхання ядра — Ольга Голодна

марафон — Ольга Нижник, Вікторія Калюжна, Віталій Шафар

спортивна ходьба — Олена Собчук, Валерія Шоломіцька, Ігор Главан, Єгор Шелест

З усіх цих атлетів лише виключення зі списку Юлії Левченко пояснюється рішенням спортсменки та її тренерів на основі самопочуття та бажання поберегтися після травми. Іншим участь просто не дозволили у федерації.

Чи їде на чемпіонат Європи Ярослава Магучіх

За відсутності Юлії Левченко українські вболівальники у секторі для стрибків у висоту будуть підтримувати Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко у жіночих змаганнях та Олега Дорощука, Романа Петрука і Дмитра Нікітіна серед чоловіків.