Ярослава Магучих присоединилась к популярному тренду, посвященному выходу GTA 6. Украинская легкоатлетка показала себя 13 лет назад, удивив поклонников.

В соцсетях набирает популярность необычный флешмоб, участники которого вспоминают, какими они были в 2013 году. К нему присоединилась и одна из самых титулованных спортсменок Украины, которая решила поделиться трогательным воспоминанием из детства, передает 24 Канал.

Магучих показала себя в 12-летнем возрасте

На своей странице в инстаграме Ярослава Магучих опубликовала коллаж из двух фотографий и двух изображений. Публикация создана в рамках тренда, связанного с долгожданным выходом видеоигры GTA 6.

Его суть заключается в том, чтобы показать собственное фото за год выхода предыдущей части популярной серии – GTA 5. Игра вышла в 2013 году, поэтому участники флешмоба делятся архивными снимками именно того периода.

Магучих также решила вспомнить, какой она была 13 лет назад. На тот момент будущей олимпийской чемпионке было всего 12 лет.

Поклонники засыпали легкоатлетку комплиментами

Архивная фотография Ярославы вызвала положительную реакцию подписчиков. В комментариях пользователи оставляли комплименты и отмечали, насколько милой была спортсменка в детстве. Публикация также собрала немало лайков.

Отметим, что за эти 13 лет Магучих прошла невероятный путь в профессиональном спорте и стала одной из самых успешных легкоатлеток планеты.

Украинка завоевала золото Олимпийских игр, становилась чемпионкой мира и Европы, а также установила мировой рекорд в прыжках в высоту – 2,10 метра.

Недавно Ярослава Магучих поделилась атмосферными фотографиями из парка развлечений.