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У соцмережах набирає популярності незвичайний флешмоб, учасники якого згадують, якими були у 2013 році. До нього приєдналася й одна з найтитулованіших спортсменок України, яка вирішила поділитися зворушливим спогадом із дитинства, передає 24 Канал.

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Магучіх показала себе у 12-річному віці

На своїй сторінці в інстаграмі Ярослава Магучіх опублікувала колаж із двох фотографій і двох зображень. Публікація створена в межах тренду, пов'язаного з довгоочікуваним виходом відеогри GTA 6.

Його суть полягає в тому, щоб показати власне фото за рік виходу попередньої частини популярної серії – GTA 5. Гра побачила світ у 2013 році, тож учасники флешмобу діляться архівними світлинами саме того періоду.

Магучіх також вирішила пригадати, якою була 13 років тому. На той момент майбутній олімпійській чемпіонці було лише 12 років.

Шанувальники засипали легкоатлетку компліментами

Архівна світлина Ярослави викликала позитивну реакцію підписників. У коментарях користувачі залишали компліменти та відзначали, наскільки милою була спортсменка в дитинстві. Публікація також зібрала чимало вподобань.

Зазначимо, що за ці 13 років Магучіх пройшла неймовірний шлях у професійному спорті та стала однією з найуспішніших легкоатлеток планети.

Українка здобула золото Олімпійських ігор, ставала чемпіонкою світу та Європи, а також встановила світовий рекорд у стрибках у висоту – 2,10 метра.

Нещодавно Ярослава Магучіх поділилася атмосферними фото з парку розваг.