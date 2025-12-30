Магучих говорит по-украински: в Федерации ответили на обвинения в сети

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих давно перешла на общение на украинском. Однако в сети один из пользователей обвинил титулованную спортсменку в использовании языка агрессора.

В Федерации легкой атлетики Украины опровергли все обвинения в адрес Ярославы Магучих. Пресс-атташе ФЛАУ Ольга Николаенко в эксклюзивном комментарии 24 Канала разъяснила ситуацию.

На каком языке общается Магучих?

До начала полномасштабной войны отдельные украинские спортсмены общались на русском языке и не уделяли этому вопросу достаточного внимания. Однако неспровоцированное нападение северного соседа в корне изменило отношение к языку.

Что касается Ярославы Магучих, то она еще до 24 февраля 2022 года перешла на украинский.

В повседневной жизни Ярослава уже давно и очень много общается на украинском. Она, как и еще много спортсменов, еще до 2022 перешли на украинский. А после 22-го многие делают это даже в своих семьях, которые раньше были русскоязычными,

– сказала Ольга Николаенко.

Пресс-атташе ФЛАУ также добавила, что она с Ярославой общается исключительно на украинском. Только во время медиамероприятий для иностранных СМИ они пользуются английским.

Что спровоцировало языковой скандал вокруг Магучих?

Один из пользователей сети Threads написал на своей странице, что разочаровался в Магучих из-за того, что в повседневной жизни спортсменка общается на русском.

Сегодня видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России. Это в который раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны. Как и многие из обычных людей. Все как в жизни,

– написал пользователь.

Сообщение пользователя сети с обвинениями в адрес Магучих / Скриншот из соцсетей

Как подписчики отреагировали на обвинения в адрес Магучих?

Под его публикацией разгорелась дискуссия. Большая группа подписчиков поддержали украинскую чемпионку. В частности они отметили, что в публичном пространстве Магучих общается исключительно на украинском языке, а потому спекулятивные обвинения в ее адрес абсолютно безосновательны.

"Отказалась выступать за другие страны, всегда говорит об Украине на весь мир, гордость страны, спортсменка с мировым именем, в то время Ярослав "разочарование".

"Для престижа государства Ярослава сделала гораздо больше, чем автор сообщения. Профессиональный спорт– это большой подвиг. И эта девочка не сбежала из Украины, как некоторые наши титулованные спортсмены, а прославляет нашу страну в мире. Какое вам дело, как она общается в быту?! ".

"То есть вы к ней обратились на украинском, а она вам на русском отвечала? Или она интервью давала на русском языке? Или человек с кем-то общался, а вы рядом уши развесили и подслушивали?".

Реакция на скандальную публикацию о Магучих / Скриншоты из сети Threads

