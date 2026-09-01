1 сентября Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца" по итогам августа. Решение Экспертной комиссии может удивить, ведь среди претенденток была одна из главных звезд украинского и мирового спорта, передает 24 Канал.

Лузан опередила Магучих

Лучшей спортсменкой августа 2026 года НОК признал гребчиху Людмилу Лузан. На чемпионате мира в Познани украинка завоевала золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и серебро в каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Рыбачок.

Лузан также установила историческое достижение. Она стала лишь второй спортсменкой в истории и первой представительницей Европы, которой удалось защитить титул чемпионки мира в каноэ-одиночке на 200 метров.

Для 29-летней украинки это уже четвертое подобное признание. Ранее НОК признавал ее лучшей спортсменкой месяца в июне 2023 года, июне 2026 года и августе 2025 года.

Ее личного наставника Николая Мацапуру признали лучшим тренером августа.

Магучих осталась без награды

У Ярославы Магучих в августе также был весомый аргумент в пользу победы. Украинка в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, подтвердив статус сильнейшей спортсменки континента.

Впрочем, после триумфа на чемпионате Европы Магучих не смогла победить на двух следующих стартах. На этапе "Бриллиантовой лиги" она заняла четвертое место, а на этапе Континентального тура стала серебряной призеркой.

Похоже, именно эти результаты могли повлиять на решение Экспертной комиссии НОК. В итоге Магучих в очередной раз осталась без звания лучшей спортсменки месяца, несмотря на третий подряд европейский титул.

Лучшей юной спортсменкой августа стала дзюдоистка Ксения Кирильчук. Украинка завоевала серебро чемпионата мира среди кадетов до 18 лет в весовой категории до 52 килограммов.

Ее тренер и мама Екатерина Соломянова-Кирильчук также была признана лучшим тренером юной спортсменки месяца.

Лауреаты получат от НОК Украины денежные премии, эксклюзивные статуэтки и памятные плакетки во время торжественной церемонии.