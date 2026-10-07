Магучих растрогала заявлением во время открытия своей звезды в центре Киева

Именная звезда в центре Киева стала для Ярославы Магучих не просто наградой за спортивные успехи. Олимпийская чемпионка увидела в ней еще и мотивацию для новых побед.

Украинская легкоатлетка призналась, что ей было особенно приятно получить звезду рядом с выдающимися спортсменами, которые уже оставили свой след в истории. В то же время Магучих надеется, что ее имя на "Площади звезд" будет вдохновлять молодое поколение верить в собственные возможности, сообщает корреспондент 24 Канала.

Магучих назвала главное значение своей звезды

Олимпийская чемпионка рассказала, что ей приятно получить такую награду именно сейчас, когда Украина продолжает противостоять российской агрессии. По словам Магучих, ее звезда – это не только награда за уже завоеванные титулы и рекорды.

Это не только признание моих достижений, но и большая мотивация для меня, чтобы и дальше показывать хорошие результаты. Особенно сегодня, в такой компании выдающихся спортсменов, открывать свою звезду – это особенно приятно,

– сказала спортсменка.

Магучих также рассказала, что перед церемонией не волновалась. Она отметила, что даже перед Олимпийскими играми у нее не бывает бессонных ночей, поэтому открытие собственной звезды не стало исключением.

Польза для молодежи

Несмотря на отсутствие волнения, Магучих понимала символичность события. Спортсменка отметила, что ее звезда расположена в самом сердце Киева, поэтому теперь ее достижения смогут увидеть тысячи людей.

Я знала, что состоится открытие, что я буду на аллее в сердце Киева – это круто. И я надеюсь, что для наших юношей, для молодого поколения это станет некой мотивацией, что все возможно, – подчеркнула Магучих.

Проект "Площадь звезд" был запущен в 2015 году. На аллее чествуют украинцев за выдающиеся достижения в спорте, музыке, театре и кино. После начала полномасштабного вторжения проект приостановили, а 7 октября 2026 года его возобновили.

Наряду с Магучих новые звезды получили олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу по версии WBO Сергей Дзинзирук и многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова.