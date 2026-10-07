Впервые за почти пять лет на площади открыли четыре новые именные звезды, посвященные выдающимся украинским спортсменам, сообщает 24 Канал.

Магучих открыла свою звезду в Киеве

Новые именные звезды получили олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу по версии WBO Сергей Дзинзирук, многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова и олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Церемония открытия звезд состоялась при участии спортсменов, однако Кононова не появилась на мероприятии.

Магучих, Дзинзирук, Крисс и Кононова получили звезды на площади в Киеве / Фото 24 Канала, Александра Власова

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка Парижа-2024, чемпионка мира и действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту. Ее результат 2,10 метра, установленный в Париже в июле 2024 года, побил один из самых долговечных мировых рекордов в истории легкой атлетики. Также Ярослава – первая в истории абсолютная чемпионка мира.

Имя Магучих попало на "Площадь звезд" в Киеве: смотрите видео

На торжественное мероприятие также пришла президент Федерации легкой атлетики Ольга Саладуха. Именно она поздравила Магучих с этим знаменательным событием.

Саладуха поздравила Магучих: смотрите видео

Напомним, 19 сентября Магучих исполнилось 25 лет. Украинская прыгунья в высоту отпраздновала день рождения в компании спортсмена Олега Дорощука.