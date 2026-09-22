В этом году Магучих исполнилось 25 лет, поэтому был особый повод устроить шумную вечеринку. Судя по фото в инстаграме, именно это Ярослава и сделала, пишет 24 Канал.

Ярослава Магучих отпраздновала 25-летие

Эту знаменательную дату олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту отметила в компании друзей. Судя по фотографиям и видео в инстаграме, компания была шумной и веселой, а празднование удалось на славу.

Ярослава Магучих празднует день рождения: смотрите видео

С кем Магучих встретила день рождения

Интересно, что на фото и видео был замечен лучший украинский прыгун в высоту, чемпион мира в помещении Олег Дорощук. Спортсмен скромно держался позади других и не пытался быть в центре внимания.

Сезон Ярославы Магучих

В течение 2026 года Магучих выиграла три главных старта: сначала стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

На этапах "Бриллиантовой лиги" Ярославе не всегда удавалось выполнять самые высокие прыжки. В целом в этом году она так и не смогла приблизиться к собственному мировому рекорду, который составляет 2 метра 10 сантиметров. Лучшим результатом сезона для украинки так и остались 2,03, которые она показала в самом начале сезона, во Львове 17 января во время Мемориала Демьянюка.