Цьогоріч Магучіх виповнилося 25, тож був особливий привід влаштувати гучну вечірку. Судячи з фото в інстаграм, саме це Ярослава і зробила, пише 24 Канал.

Ярослава Магучіх відсвяткувала 25-річчя

Красиву дату олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту відзначила у компанії друзів. Судячи зі світлин та відео в інстаграмі, компанія була гамірною та веселою, а святкування вдалося на повну.

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Цікаво, що на фото та відео був помічений найкращий український стрибун у висоту, чемпіон світу у приміщеннях Олег Дорощук. Спортсмен скромно тримався позаду інших та не намагався бути у центрі уваги.

Сезон Ярослав Магучіх

Упродовж 2026 року Магучіх виграла три головні старти: спершу стала чемпіонкою світу у приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

На етапах Діамантової ліги Ярославі не завжди вдавалося виконувати найвищі стрибки. Загалом цьогоріч вона так і не змогла наблизитися до власного світового рекорду, який становить 2 метри 10 сантиметрів. Найкращим результатом сезону для українки так і залишились 2,03, які вона показала на самому старті сезону, у Львові 17 січня під час Меморіалу Дем'янюка.