Магучіх швидко показала, що налаштована не давати суперницям жодного шансу, взявши з першої спроби висоту 1,95 метра. В усіх інших у секторі навіть ця планка викликала проблеми, пише 24 Канал.

Ярослава Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу

Несподівано швидко сектор залишили такі імениті суперниці Магучіх як Ангеліна Топич і Елеанор Паттерсон. Обидві завалили усі три спроби на 1,95.

Так само, на жаль, не взяла цю висоту Ірина Геращенко, яка фінішувала 5-ою з показником 1,91. Юлія Левченко ще раніше припинила боротьбу, зупинившись на позначці 1,86 і розділивши ще з двома спортсменками шосте місце.

Ще одна австралійка і головна опонентка Магучіх Нікола Оліслагерс все ж змогла у вирішальний момент зібратися і з третьої спроби взяла 1,95 метра.

На 1,99 планка впала в обох з першої спроби, але друга в Магучіх була успішною. Це і дозволило їй оформити звання абсолютної чемпіонки. Оліслагерс обидва стрибки, які залишились, провалила.

Ярослава поставила планку на 2,04, але усі три спроби були неуспішними.

Михайло Кохан став бронзовим призером

Паралельно з драмою у секторі стрибків у висоту відбувалися змагання і в метанні молота серед чоловіків. Тут була своя сенсація: Ітан Кацберг не зміг виконати жодної вдалої спроби і залишився на останньому місці.

Натомість українець Михайло Кохан показав результат 78 метрів 90 сантиметрів, і цього вистачило для підсумкової третьої сходинки. Таким чином до бронзи Олімпійських ігор у Парижі уродженець Запоріжжя додав медаль такого ж гатунку на Абсолютному чемпіонаті світу.