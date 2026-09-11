Магучих быстро показала, что намерена не дать соперницам ни единого шанса, преодолев с первой попытки высоту 1,95 метра. У всех остальных участниц в секторе даже эта планка вызвала трудности, пишет 24 Канал.

Ярослава Магучих выиграла Абсолютный чемпионат мира

Неожиданно быстро покинули сектор такие именитые соперницы Магучих, как Ангелина Топич и Элеанор Паттерсон. Обе провалили все три попытки на высоте 1,95.

Также, к сожалению, не взяла эту высоту Ирина Геращенко, которая финишировала пятой с результатом 1,91. Юлия Левченко еще раньше прекратила борьбу, остановившись на отметке 1,86 и разделив с еще двумя спортсменками шестое место.

Еще одна австралийка и главная соперница Магучих Никола Олислагерс все же смогла в решающий момент собраться и с третьей попытки взяла 1,95 метра.

На высоте 1,99 планка упала у обеих с первой попытки, но вторая попытка у Магучих оказалась успешной. Это и позволило ей завоевать звание абсолютной чемпионки. Олислагерс провалила оба оставшихся прыжка.

Ярослава установила планку на отметке 2,04, но все три попытки оказались неудачными.

Михаил Кохан стал бронзовым призером

Параллельно с драмой в секторе прыжков в высоту проходили соревнования и в метании молота среди мужчин. Здесь произошла своя сенсация: Итан Кацберг не смог выполнить ни одной удачной попытки и остался на последнем месте.

Зато украинец Михаил Кохан показал результат 78 метров 90 сантиметров, и этого хватило для итоговой третьей ступеньки. Так, к бронзе Олимпийских игр в Париже уроженец Запорожья добавил медаль того же достоинства на Абсолютном чемпионате мира.