Вперше за майже п'ять років на площі відкрили чотири нові іменні зірки, присвячені видатним українським спортсменам, повідомляє 24 Канал.

Магучіх відкрила свою зірку у Києві

Нові іменні зірки отримали олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзінзірук, багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова та олімпійська чемпіонка і світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Церемонія відкриття зірок відбулася за участі спортсменів, однак Кононова не з'явилася на подію.

Магучіх, Дзінзірук, Крісс та Кононова отримали зірки на площі у Києві / Фото 24 Каналу, Олександра Власова

Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024, чемпіонка світу та чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту. Її результат 2,10 метра, встановлений у Парижі в липні 2024 року, перевершив один із найдовших світових рекордів в історії легкої атлетики. Також Ярослава – перша в історії абсолютна чемпіонка світу.

Ім'я Магучіх потрапило на "Площу зірок" у Києві: дивіться відео

На урочисту подію прийшла і президентка Федерації легкої атлетики Ольга Саладуха. Саме вона привітала Магучіх зі знаковою подією.

Саладуха привітала Магучіх: дивіться відео

Нагадаємо, 19 вересня Магучіх виповнилося 25 років. Українська стрибунка у висоту відсвяткувала день народження у компанії спортсмена Олега Дорощука.