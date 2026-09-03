В ходе Абсолютного чемпионата мира будут награждать только победителей. Об этом сайту World Athletics сообщил глава организации Себастьян Коу.

Как будут награждать победителей этого чемпионата мира

Согласно концепции турнира, каждый чемпион получит трофей, похожий на каменную статуэтку.

Считается, что главный приз будет представлять собой целостную композицию из именных браслетов, которые получат все участники. Чемпионы, у которых будут оба аксессуара, могут считаться теми, кто вписал свои имена в историю.

По словам президента World Athletics Себастьяна Коу, такое решение было принято потому, что вручение наград трем лучшим не соответствует концепции соревнований.

Мы сознательно решили отказаться от медалей в качестве наград на Абсолютном чемпионате мира. Этот чемпионат мира посвящен стремлению стать тем единственным спортсменом, который займет первое место,

– сказал Коу.

Отметим, что турнир в Будапеште пройдет с 11 по 13 сентября и станет первым Абсолютным чемпионатом мира.

За кого болеть украинцам

Среди наших соотечественников там сможем увидеть пятерых спортсменов. Четверо из них будут соревноваться в секторе для прыжков в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Олег Дорощук. Компанию им в Венгрии составит также метатель молота Михаил Кохан.

Отметим, что в список участников вошли лидеры своих дисциплин. По всем видам легкой атлетики на турнир приедут около 400 участников. Все они получат денежные вознаграждения. Чемпионы получат около 150 тысяч долларов. В Украине соревнования будет транслировать канал "Суспильне Спорт".