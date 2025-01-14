Мода или тренировочный контент: загадочный образ Магучих взорвал сеть
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих любит экспериментировать с элегантными нарядами. Во время очередной фотосессии легкоатлетка ошеломила подписчиков очаровательным образом.
Украинская королева высоты Ярослава Магучих заинтриговала многочисленную армию поклонников загадочным образом. Чемпионка в своем инстаграме опубликовала новые фотографии в стильной одежде, пишет 24 Канал.
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Огненная фотосессия Магучих
На первом фото Ярослава одета в черно-синий пиджак с загадочным украшением на голове. Особый восторг у подписчиков спортсменки вызвала вторая фотография, которая подчеркнула ее красивые глаза.
На третьем фото Магучих держит в руках розу с волшебным взглядом.
"Мода или тренировочный контент? Что вы предпочитаете? Напишите в комментариях", – поинтересовалась Магучих.
Новая фотосессия Магучих / фото из инстаграма спортсменки
Отметим, что публикация Ярославы сразу же набрала большое количество лайков. В комментариях подписчики выразили восхищение спортсменкой. Свои эмодзи с огоньками поставили Юлия Левченко, Дарья Билодид, Ольга Саладуха.
Впрочем, подавляющее большинство подписчиков призвали Ярославу публиковать оба контента: моду и тренировки.
Достижения Магучих в спорте
- Напомним, что прошлый год стал самым успешным в карьере Магучих. Украинская прыгунья в высоту стала лучшей легкоатлеткой мира.
- Ярослава завоевала "золото" Олимпийских игр-2024 в Париже, стала чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира в помещении, победительницей Бриллиантовой лиги и установила новый мировой рекорд.