Мода или тренировочный контент: загадочный образ Магучих взорвал сеть

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих любит экспериментировать с элегантными нарядами. Во время очередной фотосессии легкоатлетка ошеломила подписчиков очаровательным образом.

Украинская королева высоты Ярослава Магучих заинтриговала многочисленную армию поклонников загадочным образом. Чемпионка в своем инстаграме опубликовала новые фотографии в стильной одежде, пишет 24 Канал.

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Огненная фотосессия Магучих

На первом фото Ярослава одета в черно-синий пиджак с загадочным украшением на голове. Особый восторг у подписчиков спортсменки вызвала вторая фотография, которая подчеркнула ее красивые глаза.

На третьем фото Магучих держит в руках розу с волшебным взглядом.

"Мода или тренировочный контент? Что вы предпочитаете? Напишите в комментариях", – поинтересовалась Магучих.

Новая фотосессия Магучих / фото из инстаграма спортсменки

Отметим, что публикация Ярославы сразу же набрала большое количество лайков. В комментариях подписчики выразили восхищение спортсменкой. Свои эмодзи с огоньками поставили Юлия Левченко, Дарья Билодид, Ольга Саладуха.

Впрочем, подавляющее большинство подписчиков призвали Ярославу публиковать оба контента: моду и тренировки.

Достижения Магучих в спорте