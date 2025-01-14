Українська королева висоти Ярослава Магучіх заінтригувала численну армію шанувальників загадковим образом. Чемпіонка у своєму інстаграмі опублікувала нові світлини у стильному одязі, пише 24 Канал.
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Вогняна фотосесія Магучіх
На першому фото Ярослава одягнена у чорно-синій піджак із загадковою прикрасою на голові. Особливе захоплення у підписників спортсменки викликала друга світлина, яка підкреслила її красиві очі.
На третьому фото Магучіх тримає у руках троянду з чарівним поглядом.
"Мода чи тренувальний контент? Чому ви надаєте перевагу? Напишіть у коментарях", – поцікавилася Магучіх.
Нова фотосесія Магучіх / фото з інстаграму спортсменки
Зазначимо, що публікація Ярослави одразу ж набрала велику кількість вподобань. У коментарях підписники висловили захоплення спортсменкою. Свої емодзі з вогниками поставили Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ольга Саладуха.
Втім, переважна більшість дописувачів закликали Ярославу публікувати обидва контенти: моду та тренування.
Досягнення Магучіх у спорті
- Нагадаємо, що минулий рік став найуспішнішим у кар'єрі Магучіх. Українська стрибунка у висоту стала найкращою легкоатлеткою світу.
- Ярослава здобула "золото" Олімпійських ігор-2024 у Парижі, стала чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні, переможницею Діамантової ліги та встановила новий світовий рекорд.