Ярослава Магучих прокомментировала отмену санкций МОК в отношении россиян

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих высказала свое мнение о решении Международного олимпийского комитета допустить россиян к международным соревнованиям. Накануне спортсменка принимала участие в чемпионате Украины.

После победы на чемпионате во Львове с результатом 2 метра Магучих рассказала, как она относится к возвращению россиян в большой спорт, сообщает "Суспильне".

Как отреагировала Ярослава Магучих на скандальное решение МОК о россиянах?

Ярослава призналась, что восприняла новость об отмене международных санкций против российского спорта с большим удивлением – так же, как, например, мировой рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис.

По мнению Магучих, в процессе урегулирования войны и мирных переговоров ничего не изменилось, чтобы были основания менять статус россиян и белорусов на соревнованиях олимпийского цикла.

В то же время украинка выразила благодарность президенту World Athletics Себастьяну Коу, который занимает принципиальную позицию относительно невозможности участия россиян в соревнованиях до окончания войны. Британец также полностью солидарен со спортсменами из Украины.

Магучих также напомнила, что она, как и другие украинские легкоатлеты, вынуждена готовиться к соревнованиям в условиях постоянных обстрелов – "к сожалению, украинцы к этому привыкают".

Какие планы на летний сезон у Ярославы Магучих?

Украинка готовится к главному турниру года – Абсолютному чемпионату мира, который состоится в сентябре.

По словам тренера Магучих Татьяны Степановой, несмотря на некоторое ухудшение результатов, цель для Ярославы остается прежней – попытаться уже в этом году побить свой собственный мировой рекорд, который составляет 2 метра 10 сантиметров.