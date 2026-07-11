Ярослава Магучих прокомментировала отмену санкций МОК в отношении россиян
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих высказала свое мнение о решении Международного олимпийского комитета допустить россиян к международным соревнованиям. Накануне спортсменка принимала участие в чемпионате Украины.
После победы на чемпионате во Львове с результатом 2 метра Магучих рассказала, как она относится к возвращению россиян в большой спорт, сообщает "Суспильне".
Как отреагировала Ярослава Магучих на скандальное решение МОК о россиянах?
Ярослава призналась, что восприняла новость об отмене международных санкций против российского спорта с большим удивлением – так же, как, например, мировой рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис.
По мнению Магучих, в процессе урегулирования войны и мирных переговоров ничего не изменилось, чтобы были основания менять статус россиян и белорусов на соревнованиях олимпийского цикла.
В то же время украинка выразила благодарность президенту World Athletics Себастьяну Коу, который занимает принципиальную позицию относительно невозможности участия россиян в соревнованиях до окончания войны. Британец также полностью солидарен со спортсменами из Украины.
Магучих также напомнила, что она, как и другие украинские легкоатлеты, вынуждена готовиться к соревнованиям в условиях постоянных обстрелов – "к сожалению, украинцы к этому привыкают".
Какие планы на летний сезон у Ярославы Магучих?
Украинка готовится к главному турниру года – Абсолютному чемпионату мира, который состоится в сентябре.
По словам тренера Магучих Татьяны Степановой, несмотря на некоторое ухудшение результатов, цель для Ярославы остается прежней – попытаться уже в этом году побить свой собственный мировой рекорд, который составляет 2 метра 10 сантиметров.