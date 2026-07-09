Мондо, как в секторе кратко называют покорителя планки, не стал хранить молчание. Свое отношение к событиям в мировом спорте он выразил в комментарии для SVT, пишет 24 Канал.

Что сказал Дюплантис о возвращении россиян?

Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен заявил, что Международный олимпийский комитет выбрал "очень странное время", чтобы обнародовать рекомендации о возвращении представителей страны-агрессора на квалификационные соревнования к Олимпийским играм в полноценном статусе.

Мондо признался, что он и остальные спортсмены, с которыми он общается, были откровенно удивлены, ведь ситуация с войной в Украине никак не изменилась. Более того – по мнению Дюплантиса, стало только хуже.

"Я этого не понимаю", – так прокомментировал решение МОК лучший легкоатлет планеты.

Будут ли в легкой атлетике выполнять рекомендации МОК в отношении россиян?

Глава World Athletics Себастьян Коу – один из самых принципиальных руководителей больших международных спортивных федераций. Именно благодаря его позиции в легкой атлетике россиян не допускали к участию в соревнованиях ни в каком статусе – даже "нейтральном".

Недавно на заседании совета организации в очередной раз было подтверждено, что оснований для возобновления участия россиян и белорусов в международных легкоатлетических соревнованиях пока нет, поскольку мирные переговоры никак не продвинулись.