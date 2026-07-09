Мондо, як коротко називають підкорювача планки у секторі, не став зберігати мовчання. Своє ставлення до подій у світовому спорті він висловив у коментарі SVT, пише 24 Канал.

Що сказав Дюплантіс про повернення росіян?

Олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен заявив, що Міжнародний олімпійський комітет вибрав "дуже дивний час", щоб оприлюднити рекомендації про повернення представників країни-агресора на кваліфікаційні змагання до Олімпійських ігор у повноцінному статусі.

Мондо зізнався, що він та решта спортсменів, з якими він спілкується, були відверто здивовні, адже ситуація з війною в Україні ніяк не змінилися. Більш того – на думку Дюплантіса, стало тільки гірше.

"Я цього не розумію", – виніс вирок МОК найкращий легкоатлет планети.

Чи будуть у легкій атлетиці виконувати рекомендації МОК щодо росіян?

Очільник World Athletics Себастьян Коу – один з найбільш принципових керівників великих міжнародних спортивних федерацій. Саме завдяки його позиції у легкій атлетиці росіян не допускали до участі у змаганнях в жодному статусі – навіть "нейтральному".

Нещодавно на засіданні ради організації вчергове було підтверджено, що підстав для відновлення участі росіян та білорусів у міжнародних легкоатлетичних стартах наразі немає, бо мирні переговори ніяк не просунулися.