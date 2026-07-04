Упродовж двох днів організація вирішувала, чи будуть якось пом'якшені обмеження проти атлетів з держав-вигнанців. На щастя, здоровий глузд переміг, пише Суспільне Спорт.

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Що вирішили у World Athletics щодо росіян і білорусів?

Президент World Athletics Себастьян Коу повідомив, що робоча група щодо статусу росіян і білорусів напрацювала варіанти повернення спортсменів з цих країн у систему міжнародних змагань.

Ці плани були передані Раді організації, але не для ухвалення позитивного рішення. Адже, як зазначив очільник, підстав для відновлення росіян і білорусів у правах немає: жодного прогресу у процесі мирних переговорів не відбулося.

При цьому у світовій асоціації чітко усвідомлюють наслідки, які мало російське вторгнення для української легкої атлетики. Через війну Україна обмежена у проведенні внутрішніх змагань, що зменшує кількість рейтингових очок, а сама база атлетів суттєво скоротилася. До того ж, бойові дії завдали шкоди спортивній інфраструктурі.

Тож повернення спортсменів з Росії і Білорусі у світову легку атлетику навіть у нейтральному статусі не буде.

У яких видах спорту проявили значно менше принциповості?

2026 рік відзначився цілою низкою рішень глобальних спортивних федерацій про відновлення участі росіян і білорусів не просто як нейтралів, а повноцінно під прапором і гімном.

Так вчинили у водних видах спорту, гімнастиці, боротьбі, тхеквондо тощо. Також збільшилась кількість дисциплін, де росіяни можуть виступати як "нейтрали" – наприклад, нещодавно їх допустили у такому статусі до ковзанярського спорту та фігурного катання.