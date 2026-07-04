В течение двух дней организация решала, будут ли каким-то образом смягчены ограничения в отношении спортсменов из стран-изгнанниц. К счастью, здравый смысл возобладал, пишет "Суспильне Спорт".

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Что решили в World Athletics в отношении россиян и белорусов?

Президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что рабочая группа по статусу россиян и белорусов разработала варианты возвращения спортсменов из этих стран в систему международных соревнований.

Эти планы были переданы Совету организации, но не для принятия положительного решения. Ведь, как отметил глава организации, оснований для восстановления прав россиян и белорусов нет: никакого прогресса в процессе мирных переговоров не произошло.

При этом в мировой ассоциации четко осознают последствия, которые имело российское вторжение для украинской легкой атлетики. Из-за войны Украина ограничена в проведении внутренних соревнований, что уменьшает количество рейтинговых очков, а сама база спортсменов существенно сократилась. К тому же боевые действия нанесли ущерб спортивной инфраструктуре.

Поэтому возвращения спортсменов из России и Беларуси в мировую легкую атлетику даже в нейтральном статусе не будет.

В каких видах спорта проявили значительно меньше принципиальности?

2026 год ознаменовался целым рядом решений глобальных спортивных федераций о возобновлении участия россиян и белорусов не просто в качестве нейтральных спортсменов, а полноценно под флагом и гимном.

Так поступили в водных видах спорта, гимнастике, борьбе, тхэквондо и т. д. Также увеличилось количество дисциплин, в которых россияне могут выступать в качестве "нейтралов" – например, недавно их допустили в таком статусе к конькобежному спорту и фигурному катанию.