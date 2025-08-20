В сентябре 2025 года в Токио состоится чемпионат мира по легкой атлетике. Олимпийская чемпионка Ярослав Магучих неожиданно стала главной героиней рекламы турнира.

Японские режиссеры сняли забавную рекламу чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в Токио. Видео с участием украинской спортсменки стало вирусным в социальных сетях, сообщает 24 канал.

Как Магучих стала героиней рекламы?

Ярослава Магучих на видео выполнила прыжок. С помощью технологий, в частности, компьютерной графики под планкой стоят японские волейболисты, а именно Айо Такахаси, Юки Ишикава и Шунъитиро Сато.

Каждый из спортсменов был расставлен по своему росту. Такахаси – 188 сантиметров, Ишикава – 192 сантиметра и Сато – 205 сантиметров. Отметим, что Юки, который стоял в центре, один из самых известных волейболистов Азии и имеет большую армию поклонниц.

Магучих в японской рекламе: смотрите видео

Режиссеры в рекламном видео сделали акцент на то, что остался месяц до старта чемпионата мира, а также, что на соревнования в Токио уже продано более 420 тысяч билетов.

Видео быстро разлетелось по интернету – более 80 тысяч просмотров. Пользователи в сети отмечают эффектную визуализацию и неординарное сочетание легкой атлетики с волейболом.

Ранее сообщалось о том, что Ярослава Магучих одержала первую победу на соревнованиях за последние три месяца. Олимпийская чемпионка торжествовала на этапе Бриллиантовой лиги.