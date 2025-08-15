Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд соревнований и одержала победу в прыжках в высоту на турнире в Силезии. Для украинки это стала первая за три месяца победа над австралийкой Николой Олислагерс, пишет 24 Канал.
В польской Силезии состоялся девятый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025. В рамках соревнований боролись две украинки, а именно Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.
