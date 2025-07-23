Украинская легкоатлетка прокомментировала свои последние результаты на этапах Бриллиантовой лиги. Ярослава Магучих отреагировала словами Александра Усика на хейт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ярославы Магучих.

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Как Магучих отреагировала на хейт?

Спортсменка выложила пост в инстаграме, в котором отметила, что несколько стартов для нее проходят не так высоко, как хотелось бы, но она знает, что может и будет прыгать.

И единственное, что я бы хотела добавить к этому – нация держится на единстве. К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках. Поэтому: Don't push the horses. Давайте будем поддержкой друг для друга, а не наоборот,

– написала Ярослава Магучих.

Также спортсменка добавила видео под вирусный звук.

Реакция Магучих на хейт: смотрите видео

К слову, в июне Ярослава Магучих выиграла "золото" на командном Евро по легкой атлетике. Это был второй подряд триумф девушки на чемпионате Европы.