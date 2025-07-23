Українська легкоатлетка прокоментувала свої останні результати на етапах Діамантової ліги. Ярослава Магучіх відреагувала словами Олександра Усика на хейт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ярослави Магучіх.

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Як Магучіх відреагувала на хейт?

Спортсменка виклала пост в інстаграмі, у якому зазначила, що кілька стартів для неї проходять не так високо, як хотілось би, але вона знає, що може і буде стрибати.

І єдине, що я б хотіла додати до цього – нація тримається на єдності. На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках. Тому: Don’t push the horses. Давайте будемо підтримкою один для одного, а не навпаки,

– написала Ярослава Магучіх.

Також спортсменка додала відео під вірусний звук.

Реакція Магучіх на хейт: дивіться відео

До слова, у червні Ярослава Магучіх виграла "золото" на командному Євро з легкої атлетики. Це був другий поспіль тріумф дівчини на чемпіонаті Європи.