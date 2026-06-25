Впервые за 5 лет: Магучих приняла неожиданное решение

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после длительного перерыва выступит на родине. Известно, где и когда публике стоит ожидать появления олимпийской чемпионки.

В четверг, 25 июня, стало известно, что Ярослав Магучих примет участие в национальном чемпионате. Чемпионат Украины по лёгкой атлетике пройдёт 10–12 июля, сообщает 24 Канал.

Что известно о приезде Магучих в Украину?

На соревнованиях под открытым небом в Украине олимпийская чемпионка и рекордсменка мира не выступала с 2021 года.

Я очень рада, потому что это будет мой первый чемпионат Украины на открытом воздухе за пять лет.

Последний раз я выступала перед Олимпийскими играми в Токио. Я очень рада и надеюсь, что много людей придут поддержать наших спортсменов на стадионе во Львове. Поэтому ждем,

– отметила Магучих в интервью Суспільному.

Добавим, что тренер спортсменки Татьяна Степанова рассказала, почему в последнее время у титулованной легкоатлетки несколько ухудшились результаты.

Как проходит летний сезон для Ярославы Магучих?

Наша землячка с результатом 1,97 метра выиграла турнир в Загребе, известный как Мемориал Бориса Ханцековича. Он состоялся 24 июня.

Также в течение июня представительница Украины одержала победу еще на двух международных соревнованиях — в Нидерландах и в Марокко.