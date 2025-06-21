Магучих впервые высказалась о второй подряд потере "золота"

В Париже состоялся восьмой этап Бриллиантовой лиги. Второй раз подряд украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла вторую позицию.

Ярослава Магучих впервые прокомментировала две подряд потери золотой медали на этапах Бриллиантовой лиги. Она указала на нетипичные ошибки, которые помешали ей в борьбе за первое место, пишет 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Комментарий Магучих

В Париже Ярослава допустила две ошибки на высоте 1,94 метра, однако продолжила соревнования, поскольку смогла взять высоту 1, 97 метра.

Спортсменка отметила, что это были не те прыжки, которые она ожидала, но ей есть еще над чем работать.

Готовимся дальше, будем анализировать и делать выводы. До планки долетала, но что-то надо думать и тренироваться. В прыжках в высоту все зависит от разбега, от первых шагов. Хороший прыжок – это хороший разбег, поэтому надо скомпоновать все. Надо все это перенести на легкий прыжок,

– сказала Ярослава Магучих.

Также она высказалась о неудачных попытках на 1,94 метра. Она объяснила, что тренер сразу предложила после 1,91 метра перенести на 1,97 метра, однако Магучих захотела почувствовать свой разбег, а также высказалась, чувствовала ли давление в Париже.

"Две попытки сделала, и для меня это было немного смешно – не та высота, на которой нужно допускать такие ошибки. Поэтому я решила перенести последнюю попытку на 1,97 метра. Терять уже было нечего, поэтому я настроилась и прыгнула. Не хватило до двух метров, хотя третья попытка была очень близкая и мне понравилась. Но ничего.

Ни, вообще не давил. Я хочу прыгать еще выше и совершенствоваться. И об этом, когда выхожу в сектор, вообще не думаю. У меня все с чистого листа. Нет такого, что я – рекордсменка мира и прыгаю 2,10 метра каждый раз. Да, люди этого ждут. Но, во-первых, это сложно физически; во-вторых, не всегда прыгать 2,10 метра", – добавила Ярослава Магучих.

Справка. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Ярослава Магучих также получила серебряную медаль.

Напомним, что в 2024 году на этапе Бриллиантовой лиги украинская легкоатлетка превзошла мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра.