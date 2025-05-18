Магучих первым прыжком завоевала "золото" на соревнованиях в Японии

В воскресенье, 18 мая, в Токио состоялся этап "золотой" серии Континентального тура World Athletics по прыжкам в высоту. Украину на этих соревнованиях представляла мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Уроженка Днепра была явной фавориткой этапа, что и подтвердила своим выступлением. Она пропустила первые четыре высоты на турнире и стартовала с планки 1,91 метра, когда все ее соперницы уже покинули сектор, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа

До этого момента лидером была представительница Чехии Михаэла Груба. Она безошибочно взяла три высоты, но не смогла покорить 1,88 метра.

Ярослава Магучих уверенно выполнила свой первый прыжок и с результатом 1,91 метра автоматически стала чемпионкой. Однако украинка решила не завершать выступление только одним выходом в сектор.

Она заказала 1,96 метра, которые также покорила с первой попытки. Это позволило ей продемонстрировать лучший результат этапа Континентального тура в Токио за последние 24 года, после чего она и остановилась.

Результаты "золотого" этапа Континентального тура в Токио по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 метра Михаэла Груба (Чехия) – 1,85 Татьяна Гусина (Греция) – 1,80

Отметим, что эта победа стала уже восьмой для Ярославы Магучих в сезоне-2025. Также на ее счету есть "бронза" чемпионата мира в Нанкине.