Украину в этой дисциплине представляли две прыгуньи – Ярослава Магучих и Екатерина Табашник. К сожалению, последняя вылетела из борьбы уже на высоте 1.89 метра, которую вот Магучих пропускала, сообщает 24 Канал.

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Низкие высоты на чемпионате мира

Первой высотой на чемпионате мира в помещении для Ярославы стала высота 1.89 метра, которую она взяла без проблем с первой попытки. Следующую высоту 1.92 метра уроженка Днепра тоже пропускала, но 1.95 покорила с первой попытки.

На высоту 1.97 метра остались только четыре легкоатлетки, одной из которых была как раз титулованная Магучих. Именно на этой высоте у Ярославы произошли первые проблемы, она не смогла взять ее с первого прыжка.

Зато две австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс покорили эту высоту с первой попытки. Из-за таких удачных прыжков Магучих и сербка Ангелина Топич перенесли свои две попытки, которые остались, на следующую высоту.

К сожалению, первая из двух попыток на высоте 1.99 метра украинка снова сбила планку.

К слову. В 2022-м году Магучих стала чемпионкой мира в помещении в Белграде, а в прошлом году в Глазго завоевала "серебро".

Эту высоту с первого раза не взяла ни одна из соперниц Ярославы, которые остались в секторе.

Третья попытка Магучих также была провальной. Украинка закончила соревнования с высотой 1.95 и финишировала третьей. Ведь Топич также не взяла высоту.

Борьбу за "золото" продолжали вести две австралийки. Вторые прыжки на этой высоте не взяли ни Паттерсон, ни Олислагерс. Также 1.99 не покорились австралийкам с третьих попыток.

Призеры ЧМ-2025 в помещении (прыжки в высоту, женщины, метры):

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.97

2. Элеанора Паттерсон (Австралия) – 1.97

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95