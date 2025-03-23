Україну у цій дисципліні представляли дві стрибунки – Ярослава Магучіх та Катерина Табашник. На жаль, остання вилетіла із боротьби вже на висоті 1.89 метра, яку от Магучіх пропускала, повідомляє 24 Канал.

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Низькі висоти на чемпіонаті світу

Першою висотою на чемпіонаті світу у приміщенні для Ярослави стала висота 1.89 метра, яку вона взяла без проблем із першої спроби. Наступну висоту 1.92 метра уродженка Дніпра теж пропускала, але 1.95 підкорила із першої спроби.

На висоту 1.97 метра залишились лише чотири легкоатлетки, однією із яких була якраз титулована Магучіх. Саме на цій висоті у Ярослави стались перші проблеми, вона не змогла взяти її із першого стрибка.

Натомість дві австралійки Елеанор Паттерсон і Нікола Оліслагерс підкорили цю висоту із першої спроби. Через такі вдалі стрибки Магучіх та сербка Ангеліна Топич перенесли свої дві спроби, які залишились, на наступну висоту.

На жаль, перша із двох спроб на висоті 1.99 метра українка знову збила планку.

До слова. У 2022-му році Магучіх стала чемпіонкою світу у приміщенні у Белграді, а минулого року у Глазго завоювала "срібло".

Цю висоту із першого разу не взяла жодна із суперниць Ярослави, які залишились у секторі.

Третя спроба Магучіх також була провальною. Українка закінчила змагання із висотою 1.95 та фінішувала третьою. Адже Топич також не взяла висоту.

Боротьбу за "золото" продовжували вести дві австралійки. Другі стрибки на цій висоті не взяли ні Паттерсон, ні Оліслагерс. Також 1.99 не підкорились австралійкам із третіх спроб.

Призерки ЧС-2025 у приміщенні (стрибки у висоту, жінки, метри):

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97

2. Елеанора Паттерсон (Австралія) – 1.97

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95