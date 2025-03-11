Уродженка Дніпра впевнено здобула "золото", підкоривши висоту 1,99 метра. Вона випередила представницю Сербії Ангеліну Топіч, яка вдруге поспіль стала срібною призеркою Євро.

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Віддала належне рекордсменці світу

Після закінчення змагань віцечемпіонка прокоментувала домінування Ярослави Магучіх у стрибках у висоту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт. Вона висловила захоплення результатами українки, яка вивела цей вид спорту на новий рівень:

"Ярослава справді перебуває на іншому рівні, вона дуже крута. Я дуже задоволена, просто мати шанс спостерігати, як вона підіймає планку жіночих стрибків у висоту.

Коли я почала займатися цією дисципліною – років 5-6 тому, то не могла й уявити, що хтось поб'є світовий рекорд. А вона це зробила. Це неймовірно. Дуже круто бачити особисто як це трапляється, і змагатися з нею".

До слова. На міжнародних змаганнях Топіч і Магучіх змагалися між собою 16 разів. Кожного разу вище фінішувала українка, при тому, що в чотирнадцяти випадках обидві стрибунки завершували змагання з солідним результатом 190 сантиметрів і вище.

Зазначимо, що Магучіх і Топіч свої особисті рекорди встановили на етапі Діамантової ліги в Парижі у 2024 році. Тоді сербка стрибнула на 1,98 метра, а українка підкорила планку 2,10 метри та встановила новий світовий рекорд.