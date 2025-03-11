Уроженка Днепра уверенно завоевала "золото", покорив высоту 1,99 метра. Она опередила представительницу Сербии Ангелину Топич, которая второй раз подряд стала серебряным призером Евро.

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Отдала должное рекордсменке мира

После окончания соревнований вице-чемпионка прокомментировала доминирование Ярославы Магучих в прыжках в высоту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт. Она выразила восхищение результатами украинки, которая вывела этот вид спорта на новый уровень:

"Ярослава действительно находится на другом уровне, она очень крутая. Я очень довольна, просто иметь шанс наблюдать, как она поднимает планку женских прыжков в высоту.

Когда я начала заниматься этой дисциплиной – лет 5-6 назад, то не могла и представить, что кто-то побьет мировой рекорд. А она это сделала. Это невероятно. Очень круто видеть лично как это случается, и соревноваться с ней".

К слову. На международных соревнованиях Ангелина Топич и Ярослава Магучих соревновались между собой 16 раз. Каждый раз выше финишировала украинка, при том, что в четырнадцати случаях обе прыгуньи завершали соревнования с солидным результатом 190 сантиметров и выше.

Отметим, что Магучих и Топич свои личные рекорды установили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в 2024 году. Тогда сербка прыгнула на 1,98 метра, а украинка покорила планку 2,10 метра и установила новый мировой рекорд.