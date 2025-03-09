Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Евро-2025. Таким образом украинская легкоатлетка стала трехкратной чемпионкой европейского первенства, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Как Магучих завоевала золотую медаль

В финале чемпионата Европы по прыжкам в помещении Ярослава Магучих соревновалась против восьми оппоненток. Среди именитых спортсменок украинке составили конкуренцию Ангелина Топич, Кристина Гонзель и Морган Лейк.

Магучих с первой попытки преодолела планку 1 метр 92 сантиметра. Затем Ярослава сразу покорила высоту 1 метр 95 сантиметра.

Предпоследнюю планку в 1 метр 97 сантиметров Ярослава Магучих покорила также с первой попытки. Высоту 1 метр 99 сантиметров украинская легкоатлетка смогла преодолеть лишь со второй попытки.

В результате Ярослава Магучих стала победительницей Евро-2025 по прыжкам в высоту в помещении. Второе место заняла Ангелина Топич, а бронзовым призером стала Энгла Нильссон.