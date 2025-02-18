Ярослава Магучих провела свой второй старт в новом сезоне. Ее главными соперницами стали Элеонор Паттерсон и Ангелина Топич, пишет 24 канал.
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Магучих снова на вершине
Украинка пропустила четыре первые отметки и стартовала с высоты 1,90 метра, которую она сумела взять с первой попытки.
На 1,93 метра она оказалась на грани вылета. Украинка с двух попыток не смогла взять высоту и попросила перенести планку на следующую высоту.
Высоты 1,96 метров, 1,99 метра и 2,01 метра украинская легкоатлетка сумела покорить с первой попытки, что и принесло ей победу.
С результатом 2,01 метра Ярослава Магучих стала победительницей соревнований. Второе место заняла Элеонор Паттерсон с результатом 1,99 метра. Ангелина Топич стала третьей.
Отметим, что предыдущую победу в новом сезоне Магучих одержала с результатом 1,94 метра.