Ярослава Магучіх здобула золоту медаль Євро-2025. Таким чином українська легкоатлетка стала триразовою чемпіонкою європейської першості, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Як Магучіх завоювала золоту медаль

У фіналі чемпіонату Європи зі стрибків у приміщенні Ярослава Магучіх змагалась проти восьми опоненток. Серед іменитих спортсменок українці склали конкуренцію Ангеліна Топич, Крістіна Гонзель та Морган Лейк.

Магучіх с першої спроби подолала планку 1 метри 92 сантиметри. Потім Ярослава одразу підкорила висоту 1 метр 95 сантиметри.

Передостанню планку в 1 метр 97 сантиметрів Ярослава Магучіх підкорила також с першої спроби. Висоту 1 метр 99 сантиметрів українська легкоатлетка змогла подолати лише з другої спроби.

У результаті Ярослава Магучіх стала переможницею Євро-2025 зі стрибків у висоту в приміщенні. Друге місце посіла Ангеліна Топич, а бронзовою призеркою стала Енгла Нільссон.