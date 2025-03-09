23-річна легкоатлетка здобула "золото" чемпіонату Європи. Після перемоги на турнірі Магучіх процитувала Тараса Шевченка, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Згадала класика

9 березня в Україні вшановують 211-ту річницю з Дня народження Тараса Шевченка. Ярослава Магучіх за такої нагоди згадала "Заповіт" великого українського письменника.

Як умру, то поховайте Мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий. Як понесе з України. У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани і гори — Все покину, і полину До самого Бога Молитися... а до того Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте. І мене у сім’ї великій, В сем’ї вольній, новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом,

– розповіла Магучіх.

Магучіх процитувала Шевченка: дивіться відео

Нагадаємо, що для Ярослави Магучіх "золото" Євро-2025 стало третім у кар'єрі. До цього українка тріумфувала на європейській першості у Торуні у 2021 році та у Стамбулі у 2023 році.