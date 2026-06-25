"Дело в том, что у неё в голове": тренер Магучих объяснила ухудшение результатов

Обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту Ярослава Магучих в этом сезоне пока очень далека от попытки обновить своё достижение. На этапе Континентального кубка украинка победила с результатом ниже 2 метров.

Причину того, что олимпийская чемпионка пока не может преодолеть рекордные планки, объяснила её наставница Татьяна Степанова. По её словам, это точно не проблема физической подготовки, пишет "Суспильне Спорт".

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Почему у Ярославы Магучих произошел спад результатов?

На соревнованиях в Загребе Магучих стала победительницей в прыжках в высоту, но ее результат в 1,97 метра, да еще и взятый не с первой попытки, вызвал немало вопросов. Планку на высоте 2,01 Ярослава сбила все три раза.

Тренер украинки Татьяна Степанова отмечает, что Магучих прибавила в силе и скорости, но пока не может максимально эффективно оттолкнуться. Однако это не основная причина падения результатов ниже 2 метров.

Тренер говорит, что Ярославе нужно ментально понять, как улучшить свои прыжки. "Дело не в том, что она не готова прыгать, а в том, что у неё сейчас в голове", — отметила Степанова.

Тренер уверена, что кризис пройдет, и уже к сентябрю, когда состоится Абсолютный чемпионат мира, всё будет очень хорошо. Задача на сезон остаётся прежней — прыгнуть на 2,11 метра, то есть установить новый мировой рекорд.

Какие планы у Магучих на следующий турнир?

Ярослава решила впервые за пять лет принять участие в чемпионате Украины. Соревнования пройдут 10–12 июля во Львове. Зимой Магучих уже стала чемпионкой нашей страны, но в закрытых помещениях. После этого она также завоевала титул на мировом первенстве.