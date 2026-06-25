Причину того, що олімпійська чемпіонка поки не може злетіти над рекордними планками, озвучила її наставниця Тетяна Степанова. За її словами, це точно не проблема фізичної підготовки, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Золотий політ у Загребі: Магучіх ефектно вирвала перемогу на престижному турнірі

Чому у Ярослави Магучіх стався спад результатів?

На змаганнях у Загребі Магучіх стала переможницею у секторі стрибків у висоту, але її результат в 1,97 метра, ще й узятий не з першої спроби, викликав чимало запитань. Планку на 2,01 Ярослава збила усі три рази.

Тренерка українки Тетяна Степанова відзначає, що Магучіх додала у силі та швидкості, але поки не може максимально ефективно відштовхнутися. Проте це не основна причина для падіння результатів нижче 2 метрів.

Наставниця говорить, що Ярославі потрібно зрозуміти ментально, як поліпшити свої стрибки. "Справа не в тому, що вона не готова стрибати, а в тому, що в неї зараз у голові", – зазначила Степанова.

Тренерка впевнена, що криза мине, і вже до вересня, коли відбудеться Абсолютний чемпіонат світу, усе буде дуже добре. Завдання на сезон залишається незмінним, стрибнути 2,11 метра, тобто новий світовий рекорд.

Які плани у Магучіх щодо наступного турніру?

Ярослава вирішила вперше за п'ять років взяти участь у чемпіонаті України. Змагання відбудуться 10-12 липня у Львові. Взимку Магучіх вже стала чемпіонкою нашої країни, але у закритих приміщеннях. Після цього вона також взяла титул на світовій першості.