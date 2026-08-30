Магучих снова осталась без победы: украинка драматично уступила главной сопернице

Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на этапе Континентального тура в Гайльбронне. Украинка преодолела отметку 2,00 м, но уступила первое место австралийке Элеонор Паттерсон.

Для Магучих соревнования в Германии стали последним стартом перед финалом "Бриллиантовой лиги". Украинская легкоатлетка начала выступление только с высоты 1,93 м и уверенно преодолела ее с первой попытки, сообщает 24 Канал.

Магучих вступила в борьбу за "золото" с Паттерсон

После 1,93 м в секторе остались лишь четыре спортсменки. Вместе с Магучих борьбу продолжили ямайка Ламара Дистин, австралийка Элеанор Паттерсон и немка Джоана Геррманн, которая именно на этой высоте завершила выступление.

На отметках 1,96 и 1,98 метра Магучих, Паттерсон и Дистин не допустили ни одной ошибки. Все три спортсменки с первой попытки преодолевали планки, поэтому главная борьба за победу продолжалась.

На высоте 2,00 метра ситуация изменилась. Паттерсон сразу преодолела планку, тогда как Дистин трижды ошиблась и завершила соревнования с результатом 1,98 м. Магучих понадобилось три попытки, однако украинка все же взяла 2,00 м и осталась в борьбе за победу.

Австралийка установила победный результат

На отметке 2,02 м за "золото" боролись только Магучих и Паттерсон. Преимущество было на стороне австралийки, у которой было меньше неудачных попыток, поэтому в случае неудачи обеих именно она заняла бы первое место.

Однако Паттерсон не стала полагаться на расчеты. С третьей попытки австралийка преодолела 2,02 м и повторила свой личный рекорд. Магучих трижды не смогла преодолеть эту высоту, поэтому была вынуждена довольствоваться серебряной медалью.

Победный результат Паттерсон составил 2,02 м, Магучих завершила турнир с результатом 2,00 м, а Дистин стала третьей с показателем 1,98 м.

Еще одна украинка Юлия Левченко взяла 1,74, 1,78, 1,82 и 1,86 м с первой попытки, но не преодолела 1,90 м. В итоге она разделила пятое место с чешкой Михаэлой Грубой.

Для Магучих этот старт стал последним перед финалом "Бриллиантовой лиги". В Цюрихе украинка финишировала четвертой с результатом 1,96 м.