Для Магучіх змагання в Німеччині стали останнім стартом перед фіналом Діамантової ліги. Українська легкоатлетка розпочала виступ лише з висоти 1.93 м і впевнено подолала її з першої спроби, передає 24 Канал.

Магучіх зійшлася у боротьбі за "золото" з Паттерсон

Після 1.93 м у секторі залишилися лише чотири спортсменки. Разом із Магучіх боротьбу продовжили ямайка Ламара Дістін, австралійка Елеанор Паттерсон та німкеня Джоана Геррманн, яка саме на цій висоті завершила виступ.

На позначках 1.96 та 1.98 метра Магучіх, Паттерсон і Дістін не припустилися жодної помилки. Усі три спортсменки з першої спроби долали планки, тому головна боротьба за перемогу продовжувалася.

На висоті 2.00 метра ситуація змінилася. Паттерсон одразу підкорила планку, тоді як Дістін тричі помилилася та завершила змагання з результатом 1.98 м. Магучіх знадобилося три спроби, однак українка все ж взяла 2.00 м і залишилася у боротьбі за перемогу.

Австралійка встановила переможний результат

На позначці 2.02 м за "золото" боролися лише Магучіх та Паттерсон. Перевага була на боці австралійки, яка мала менше невдалих спроб, тож у разі невдачі обох саме вона посіла б перше місце.

Однак Паттерсон не стала покладатися на підрахунки. З третьої спроби австралійка взяла 2.02 м та повторила свій особистий рекорд. Магучіх тричі не змогла подолати цю висоту, через що змушена була задовольнитися срібною нагородою.

Переможний результат Паттерсон склав 2.02 м, Магучіх завершила турнір із 2.00 м, а Дістін стала третьою з показником 1.98 м.

Ще одна українка Юлія Левченко взяла 1.74, 1.78, 1.82 та 1.86 м з першої спроби, але не подолала 1.90 м. У підсумку вона розділила п'яте місце з чешкою Міхаелою Грубою.

Для Магучіх цей старт став останнім перед фіналом Діамантової ліги. У Цюриху українка фінішувала четвертою з результатом 1.96 м.