Украинская легкоатлетка решила на время отложить спортивные дела и показать себя перед камерой в другом образе. Звезда прыжков в высоту устроила импровизированный музыкальный перформанс, который уже привлекает внимание ее подписчиков, сообщает 24 Канал.

Магучих спела под новую песню

В своем TikTok Магучих записала липсинг под новую композицию украинско-молдавского исполнителя Ивана Люленова. Спортсменка эмоционально подпевала артисту, не скрывая хорошего настроения и полностью отдавшись музыке.

Легкоатлетка уверенно чувствовала себя перед камерой, демонстрируя артистичность и харизму. Похоже, Ярослава решила доказать, что способна покорять не только высоту на спортивной арене.

Видео быстро набрало несколько тысяч просмотров и сотни лайков. Поклонники спортсменки активно реагируют на необычное амплуа олимпийской чемпионки.

Новый успех перед важными стартами

Сейчас Магучих находится в отличной спортивной форме. Накануне украинка выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии, где одержала победу в секторе для прыжков в высоту.

Результат Украины на соревнованиях оказался еще ярче благодаря Ирине Геращенко. Она заняла второе место, благодаря чему представительницы Украины заняли два места на пьедестале почета.

Напомним, ранее Ярослава Магучих неожиданно оказалась на втором месте в рейтинге прыжков в высоту World Athletics. Украинку опередила австралийка Никола Олислагерс.