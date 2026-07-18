Украинская рекордсменка мира выступила в очередном соревновании престижной серии "Бриллиантовой лиги", которое прошло в Лондоне. В решающей борьбе за "золото" все решили не сантиметры, а количество использованных попыток, сообщает 24 Канал.

Напряженная дуэль Магучих и Олислагерс

Ярослава Магучих начала выступление с высоты 1,93 метра, которую преодолела со второй попытки. Далее украинка также со второго подхода взяла 1,96 и 1,99 метра, тогда как главная соперница Никола Олислагерс прыгала увереннее, преодолевая ключевые высоты с первой попытки.

Именно это и стало решающим в борьбе за победу. На высоте 2,01 метра обе спортсменки дважды потерпели неудачу, но в третьей попытке все же преодолели планку. Для Магучих этот результат стал лучшим в летнем сезоне на открытом воздухе.

После этого организаторы установили планку на высоте 2,03 метра. Ни украинке, ни австралийке не удалось ее преодолеть, поэтому победительницу определили по количеству попыток на предыдущих высотах.

Первое поражение в очном противостоянии в этом сезоне

Благодаря меньшему количеству неудачных прыжков на высоте 1,99 метра победу одержала Никола Олислагерс. Магучих с таким же результатом – 2,01 метра – заняла второе место, а третьей стала еще одна представительница Австралии Элеонор Патерсон, завершившая соревнования с результатом 1,96 метра.

Для украинской легкоатлетки это был четвертый старт летнего сезона и второй этап Бриллиантовой лиги после победы в Рабате. В Лондон она приехала после успешного выступления на чемпионате Украины во Львове и тренировочного сбора в Луцке.

Стоит отметить, что вместе с Магучих на турнире должна была выступить и Ирина Геращенко. Однако бронзовая призерка Олимпийских игр была вынуждена пропустить этап из-за проблем с оформлением британской визы.